Kur Korumalı Mevduat’ın maliyeti ağustosta 15 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerini açıklamasıyla Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) da bütçeye maliyeti belli oldu.





KKM’nin bütçeye maliyeti ağustosta 15 milyar TL oldu. Önceki ay döviz kurlarındaki sert artışın etkisiyle Merkezi bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar temmuzda 23,3 milyar TL olmuştu.





MALİYETİ 75 MİLYAR TL





KKM’deki kur farklarının mevduat sahiplerine ilk ödenmeye başlandığı mart ayında bu rakam 11,7 milyar olarak gerçekleşmiş, dolar/TL’deki hızlanmanın sınırlı seyrettiği nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 4,5 milyar TL ve 4,8 milyar TL’lik ödemeler yapılmıştı.









Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise dolar/TL’deki artışın tekrar ivmelenmesi ve 18 seviyelerine geri dönmesiyle KKM’nin Hazine’ye olan maliyeti de artmaya devam etti.





Ağustos sonunda KKM’nin toplam maliyeti 75,6 milyar TL oldu





NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti.





Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.





BÜTÇEDEKİ RAKAMI AŞTI





Öte yandan Haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM'ye sunulan ek bütçe teklifi ile 1 trilyon 750 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1,08 trilyon TL artırılmıştı.





2022 bütçesinde kur korumalı mevduata ilişkin herhangi bir kalem olmadığı için getirilen ek bütçeden bu gidere ilişkin 40 milyar TL ayrılmıştı. KKM’nin toplam maliyetinin haziranda 60,6 milyar TL’ye ulaşmasıyla yılın bitmesine 5 ay kala bütçede öngörülen rakamın aşıldığı görüldü.