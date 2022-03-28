Kur Korumalı Mevduat sahiplerine 4 ay içinde hazine 74 milyar TL ödeyecek

KKM sahiplerine önümüzdeki 4 ay içinde kur garantisi adı altında yaklaşık 63 ila 74 milyar lira ödenecek.





Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Şenol Babuşçu, kur garantisi sistemi yüzünden Hazine'nin ödeyeceği tutarı hesapladı.





Buna göre önümüzdeki haziran ayına kadar ortalama dolar kuru her ay birer lira yükselirse Hazine, hesap sahiplerine 4 ay içinde yaklaşık 74 milyar lira para ödemek zorunda kalacak. Kur bu süre içinde ellişer kuruş artarsa Hazine'nin ödeyeceği tutar 63.1 milyar lirayı bulacak.





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Dolar artarsa, ödenecek rakam da artacak

Prof. Babuşçu, hesapların açıldığı aralık ayından bu yana doların 11.67 TL'den 14.84 TL'ye çıkmasından dolayı bu ay KKM hesabı sahiplerine ödenecek paranın 17.1 milyar lirayı aşacağını hesapladı.





Ortalama dolar kuru nisanda 15 lira olursa Hazine'nin kasasından 14.1 milyar lira daha çıkacak. Mayısta dolar kuru 15.5 lira olursa 25.5 milyar, 16 TL olursa 34.2 milyar lira; haziran ayında da kur 16 TL olursa 6.4 milyar TL, 17 TL olursa 8.3 milyar lira daha ödeme yapılacak.





Böylece sadece 4 ayda, bankada parası olanlara ödenecek para 63 milyar ile 74 milyar lira düzeyine ulaşacak.