Samanyolu Haber /Gündem / Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili yeni karar /18 Şubat 2022 22:25

Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili yeni karar

Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Tebliğ’de yapılan değişiklikte; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı tutarları dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.

Değişikliğin, bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.
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