Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili ilk anket: Yüzde 55 'Param olsa dolar alırım' diyor

Aksoy Araştırma, yaptığı ankette kur korumalı mevduat sistemini sordu. Araştırmanın sonucuna göre halkın yeni sisteme





güveni düşük seviyede kaldı, yüzde 55’i “param olsa dolar alırım” diyor.





Araştırmaya göre yatırımcıların büyük çoğunluğu kısa, orta ve uzun vadede tasarruflarını dolardan yana kullanma eğiliminde.





“Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak adına Kur Korumalı Vadeli Mevduat Sistemi yürürlüğe konulmuştur. Bu uygulamadan haberiniz var mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 83,3’ü “Evet, vardır” yanıtını verdi.





“100 bin liranız olsa paranızı nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 55 ve üzeri, kısa, orta ve uzun vadeli tercihlerinin “dolar” olacağı yanıtını verdi.





Kur korumalı mevduat sisteminden yana yatırım tercihini kullanacağını belirtenlerin oranı en yüksek seviyeye yüzde 44,7 ile sadece “bir aylık” mevduat tercihinde öne çıktı.





“Sizce döviz kuru belirtilen zaman aralıklarına kadar bugüne oranla nasıl değişecektir?” sorusuna yıl sonuna kadar döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 41,8 oranındayken 3 ay sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 50,7 seviyesinde çıktı. 6 ay ve 1 yıl sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı sırasıyla yüzde 54,4 ve yüzde 58,4 olarak açıklandı.





Ankette “Asgari ücret ve dövizle ilgili düzenlemeleri düşündüğünüzde hükümetin ekonomi yönetimine dair hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?” sorusu da yöneltildi. Türkiye genelinde bu soruya yanıt verenlerin yüzde 60,3’ü “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağını dair inancım yoktur” derken; buna karşılık sadece yüzde 39,7 “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” dedi.





AKP seçmeninin yüzde 67’si MHP seçmeninin ise yüzde 55,9’u “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” derken; AKP seçmeninin yüzde 33’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 44,1’i “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım yoktur” seçeneğini işaretledi.