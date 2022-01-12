Kur korumalı mevduata vatandaş akın etseydi tören düzenlenirdi!

Aktaş, bugünkü yazısında, kur korumalı mevduat uygulamasına tüzel kişilerin de dahil edilmesinin ne anlama geldiğini yazdı. Aktaş, "Ne demişler; 'Kervan yolda düzülür'... Kamuoyunda kısaca kur korumalı mevduat olarak bilinen uygulama da öyle. “Bir an önce yola çıkalım” dercesine 20 Aralık’ta gündeme getirilen ve yalnızca gerçek kişileri kapsaması öngörülen uygulama, bakıldı ki mevcut haliyle pek de olmuyor; kervan yoldayken bir revizyona tabi tutuldu.' değerlendirmesini yaptı.





Aktaş, "Tüzel kişilerin sisteme başlangıçta dahil edilmeyip şimdi kapsanmasının birkaç nedeni olabilir..." diyerek ihtimalleri sıraladı:





"Bir olasılık başlangıçta tüzel kişiler akla gelmemiştir. Olabilir mi, pek sanmıyoruz. Bir diğer olasılık, “Bize gerçek kişiler yeter, vatandaş zaten bu uygulamaya akın edecektir” diye düşünülmüştür. Böyle düşünülmüş ama aradan bir ay geçmeden tüzel kişilere bir anlamda ihtiyaç duyulur olmuşsa, demek ki gerçek kişiler bu uygulamaya öyle pek de ilgi göstermemiş."





Vatandaşın uygulamaya yoğun ilgi göstermesi halinde "tören" düzenleneceğini söyleyen Aktaş, şunları kaydetti:





"Peki bu uygulamaya vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ve tutarın 100 milyar lirayı aştığı yönündeki açıklamalar ne oluyor? Kaldı ki 100 milyar gerçekten aşılmış olsa bile bu önemli bir tutar mı? Bankalarda yaklaşık 5 trilyon lira mevduat var. 100 milyar dediğiniz tutar, toplamın yalnızca yüzde 2’si! Bu mu yani yoğun ilgi!





Vatandaş bu uygulamadan yararlanmak için bankalara akın edecek; ama bu konudaki veriler ayak üstü yapılan açıklamalarla geçiştirilecek!









Ciddi bir tutar olsaydı, tören düzenlenirdi, tören!"