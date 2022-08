Türkiye'nin Kur Korumalı Mevduatı karşılayacak kadar bile doları kalmadı!

"BUNU KARŞILAYACAK DOLARINIZ DAHİ YOK"





"KKM'DE BÜYÜK GİZLİLİK VAR"





"100 MİLYAR TL'YE YAKIN FAİZ VERDİNİZ"





"KKM'YE PARK ETMİŞ PARANIN KARŞILIĞI 60 MİLYAR DOLAR"





"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"





KILIÇDAROĞLU: BOMBA DEĞİL, ATOM BOMBASI





"SÖZ KONUSU DEĞİL"





"ENİNDE SONUNDA BU SİSTEM ÇÖKECEK"





Gerçek Gündem'ingöre, Merkez Bankası’nın 2021 yılı eylül ayında yüzde 14’e indirdiği politika faizinden sonra artan döviz talebiyle dolar Aralık 2021’de hızla yükselerek 18 TL’yi aştı. Bunun üzerine Lütfi Elvan’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati getirildi. KKM de 20 Aralık 2021’de ilan edildi. KKM’nin başlamasıyla dolar 13,03 TL’ye kadar geriledi.Ancak aradan geçen 8 ayda dolar/TL, yeniden 18 TL sınırına; 17,99’a kadar çıkarken, kur farkları Hazine ve TCMB tarafından ödendi. Bu ödeme yurttaşın vergileriyle yapılırken, KKM için bütçeden mart, nisan ve mayısta 37,2 milyar lira ödeme yapıldı. Ayrıca ek bütçeye KKM için 40 milyar TL kondu.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Faiz neden, enflasyon sonuç" tezi başlayan düşük faiz döneminde TL’nin değer kaybını önlemek için getirilen KKM, saatli bombaya dönüşürken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "KKM sonlandığı an burada biriken 1 trilyon TL dolara yönelirse, bunu karşılayacak değil 60,1 milyar dolarınız dahi yok. Türkiye’yi çok ciddi bir döviz krizine soktuğunuzun farkında değilsiniz. Bunun nesiyle övünüyorsunuz?" dedi.Karabat, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini öve öve bitiremeyen Sn. Nureddin Nebati’ye soralım: KKM’de büyük gizlilik var. Sisteme girenlerin sayısını neden saklıyorsunuz? KKM’deki şirket oranı nedir? Şirketlerin toplam mevduattaki payı kaçtır? Tüm mevduatların dövize endeksli kısmı yüzde 72’yi buldu. Bu nasıl liralaşma politikasıdır?" diye sorudu."KKM başladığında dolar kuru 18 TL’ydi. 7 ay sonra dolar yeniden 18 TL’ye çıktı" diyen Karabat, "Bu arada 100 milyar TL’ye yakın faiz verdiniz, on milyarlarca liralık vergiden feragat ettiniz. Yıl sonunda KKM’nin faturası 300 milyar TL’yi aşacağa benziyor. Tüm bu tabloya rağmen KKM’yi nasıl halen başarılı buluyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.Karabat, "AKP’nin 20 yılda yaptığı özelleştirmeler 63 milyar doları buldu. KKM’ye park etmiş paranın karşılığı ise 60 milyar dolara ulaştı. Siz özelleştirme geliri kadar varlığı sadece 7 ayda dolarize ettiniz. KKM ile TL cazip değil, rezil edildi" dedi."Aralık 2021’den bu yana enflasyon ve döviz kurları başta olmak üzere ekonomiye dair ne öngörüde bulundaysanız tutmadı" diyen Karabat, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Açlık sınırı 6 bin 840 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 22 bin 279 TL’ye çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sizin sayenizde barınma ve beslenme krizi ortaya çıktı. Yarattığınız tablodan memnun musunuz? Finansal istikrar ve güvenden bahsedip Sn. Genel Başkanımıza suçlamada bulunmuşsunuz. Türkiye’de finansal istikrar ve güveni yıkan bizatihi sizsiniz! Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış! Sizde hiç utanma duygusu kalmadı mı? Sn. Nebati, belli ki Saray’dan talimat almışsınız ama şunu size söyleyeyim. Sizi ön plana atarak Saray kendi sorumluluğundan kaçmaya, tek suçlu sizi ilan etmeye çalışıyor. Yakında gece yarısı kararnamesiyle görevden alınırsanız şaşırmayın" ifadelerini kullandı.Öte yandan Edirne'de dün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKM'ye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:"Kur Korumalı Mevduat, ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır' diyorlar. Bomba değil, atom bombası... Kur Korumalı Mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil"CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KKM'yle ilgili açıklamalarına yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değil" demişti.Ayrıca İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye'de alınan Kur Korumalı Mevduat ve benzeri tedbirlerin 'cari açık' nedeniyle çökeceğine işaret etti.Absolute Strategy Research'te gelişmekte olan ülkeleri takip eden ekonomist Adam Wolfe, KKM ve benzeri önlemlerin ancak Türkiye'nin cari fazla vermesi durumunda işe yarayabileceğini, Türkiye’de cari fazlasının ise nadiren görüldüğünü ve "Dış finansman açığı varsa eninde sonunda bu sistemler çökecek" dedi.