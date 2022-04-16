Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur korumalı mevduatta yeni rezalet /16 Nisan 2022 13:29

Kur korumalı mevduatta yeni rezalet

Kur artışını önlemek için bütçeden ödenen 11.7 milyar lira yoksul ve çiftçilere yapılan yardım kalemine yazıldı.

SHABER3.COM

Faiz ve örtülü ödenek harcamalarının da artmasıyla sadece mart ayı bütçe açığı 69 milyar liraya ulaştı.

Bankalardaki mevduat hesaplarının kur artışlarına karşı korunması için mart ayında halkın bütçesinden 11 milyar 700 milyon 437 bin lira para ödendi.

‘’HANE HALKINA VE İŞLETMELERE TRANSFER’’

Hükümet, 11.7 milyar liralık devasa kur koruma ödemesini bütçenin faiz giderleri yerine ‘hanehalkına ve işletmelere yapılan transferler' kalemine yazdı.

YOKSULA 4.3 MİLYAR ZENGİNE 11.7 MİLYAR

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre,  kur koruma ödemelerinin yapıldığı ‘Hanehalkına ve İşletmelere Yapılan Transferler' kaleminden yoksul aileler, muhtaçlar, öğrenciler, engelliler, çiftçiler ve hayvancılarla istihdam ve üretim yapan yatırımcılara çeşitli destek ödemeleri yapılıyor.

Bankalardaki paraları kur artışına karşı korunan varlıklı kesime mart ayında 11.7 milyar lira ödeme yapılan bu kalemden, halkın en yoksul kesimine 196 milyon lira barınma desteği, 6.6 milyon lira da yiyecek desteği ödemesi yapıldı.

Aynı kalemden öğrencilere 883 milyon lira burç ve harçlık, parasız yatılı öğrencilere 143 milyon lira pansiyon desteği, sosyal güvencesi olmayan yoksulların SGK primi için de 507 bin lira para ödendi.

Yoksullara toplamda 4.3 milyar liranın ödendiği bu kalemden çiftçiye 4.6 milyarı mazot ve gübre olmak üzere toplam 6.1 milyar lira ödeme yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kur korumalı mevduatta yeni rezalet Sonraki Haber >>

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:44