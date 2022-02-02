Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur krizi milyonerlerin servetini katladı /02 Şubat 2022 10:02

Kur krizi milyonerlerin servetini katladı

Yüksek enflasyon karşısında ücretler erirken 2021 yılının tek kazananı, sayıları 471 bini bulan milyonerler oldu.

SHABER3.COM

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 2021'de 191 bin 181 kişi daha milyoner olurken, bankalarda bir milyon TL'den fazla parası olan kişi sayısı 470 bin 975'e ulaştı.

MİLYONLAR YOKSULAŞTI

Milyonerler 2020'de 279 bin 794, 2019'da 202 bin 20 kişiydi. Türkiye ekonomisi, 2021'i ekonomi yönetiminde yaşanan karmaşa ve kur krizi ile geride bırakırken, özellikle yılın son aylarına yüksek enflasyon damga vurdu. Hükümetin yönlendirmesi ile Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini başlattığı yılın son çeyreğinde milyonlar yoksulluğa sürüklenirken, 128 bin 612 kişi milyonerler kulübüne girdi. Diğer yandan aralık ayında yıllık enflasyon %36.08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Ocak ayında yıllık enflasyonun %46'nın üzerine çıkması bekleniyor. Ücretlilerin reel geliri hızla erirken milyoner sayısının rekor düzeyde artması 2021'in tek kazananının zenginler olduğunu gösteriyor. Aralık 2021'de hesabında 1 milyon lira ya da üzerinde parası bulunan yerlilerin toplam mevduatı 12 ayda %70 artışla 3.1 trilyon TL'yi buldu. Buna göre toplam mevduatın yüzde 63'ü milyonerlerin elinde bulunuyor. 2021'de yurtiçi yerleşik mudi sayısı 131 milyon 527 bin 294 kişiye, toplam mevduat ise 4.9 trilyon TL'yi aştı.



125.5 milyona % 1.8'i düşüyor

¦ Banka hesaplarında 10 bin TL'ye kadar parası olan yerli 125 milyon 509 bin 892 mudinin 87 milyar 445 milyon TL'si bulunuyor. Buna göre hesaplarında 10 bin liradan az parası olanlar, toplam mevduattan sadece yüzde 1.8 pay alabildi. Verilere göre bankalarda 10 bin liraya kadar parası olanlar için ortalama mevduat 696.7 lira olurken, milyonerler için ortalama mevduat 6 milyon 656 bin 344 liraya çıkıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kur krizi milyonerlerin servetini katladı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:36:11