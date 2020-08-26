Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur krizi THY'yi yere serdi /26 Ağustos 2020 11:37

Kur krizi THY'yi yere serdi

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, döviz borcu bulunan şirketlerin sırtındaki yükü ağırlaştırıyor. Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2020 itibarıyla 165,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

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30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 9,2 milyar dolarlık (63,2 milyar TL) döviz açığıyla Türk Hava Yolları, borçlu şirketlerin başına çekiyor.

2020’nin ilk yarısında 4,3 milyar TL net zarar açıklayan THY’nin toplam borcu son 5 yılda yüzde 283 artışla 128,5 milyar TL’ye yükseldi. 

Şirketin borcunun 85,4 milyar TL’si döviz cinsinden. THY'yi Zorlu Enerji, Ford Otomotiv, Türk Telekom ve Pegasus izliyor.

BORCUN YÜZDE 67'Sİ DÖVİZ BORCU

THY’nin 128,5 milyar TL olan toplam borcunun 85,4 milyar TL’si, yani yüzde 66,5’i döviz cinsinden. Şirketin döviz varlığı ise 22,2 milyar TL seviyesinde. Dolayısıyla döviz açığı da 63,2 milyar TL.

Şirketin bilançosunda, döviz açık pozisyonuna dair, “Grup'un açık döviz pozisyonu, yatırımlarını fonlamak amacıyla almış olduğu euro, Japon Yeni ve İsviçre Frankı cinsinden uzun vadeli krediler kaynaklıdır.” bilgisi yer alıyor. 

Söz konusu kredilerin TL karşılığının ise 57,6 milyar TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.

THY, döviz riskinden nasıl korunduğuyla ilgili bilgi verirken gelirlerinin de döviz cinsinden olduğuna dikkat çekiyor...
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