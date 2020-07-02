Dolar şoku tekrarlanabilir

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye ekonomisini de derinden sarsıyor.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Türkiye'nin negatif görünümü göz önüne alındığında pozitif görünüm ya da not yükseltilmesi ihtimali son derece düşük." tespitinde bulundu.







Moody's'in Türkiye ile ilgili yayınladığı son raporda, Türkiye'nin kredi profilinin "geçen üç yılda aşınan kurumsal ve yönetim gücündeki aşınmayı, uygulanan politikalardaki belirsizliği ve dış kırılganlıkları" yansıttığı vurgulandı.





MOODY'S, KAMU BANKALARININ UCUZA SATTIĞI DOLARLARI İMA ETTİ





Raporda, “Türkiye'nin finans piyasaları 2019'da geçici olarak istikrar kazandı, ancak o tarihten bu yana politikaların yönü ve şeffaflık konusundaki yeni endişeler istikrarı bozdu.” ifadeleri kullanıldı.





Rezervlerin daha da azalması ve dolarizasyonun artması sebebiyle kurların tekrar yükselişe geçtiği vurgulanırken, “Enflasyon ve dış kırılganlıklar yüksek seyretmeye devam ediyor, cari işlemler dengesinde dengenin neredeyse sağlanmasına rağmen lirada devam eden zayıflık bu duruma uygun şartlara yol açıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.





"2018'DEKİ GİBİ KUR KRİZİNE YOL AÇABİLİR"





Moody's, Türkiye'de jeopolitik tansiyonun tekrar artması ve stagflasyonun (yüksek enflasyon ile ekonomik krizin bir arada olması) daha da sürmesi ihtimalinin 2018'deki kur krizi veya zorlu şartların tekrarlanmasına yol açabileceğine işaret etti.





Raporda Türkiye'nin kredi notunun indirilebileceği imasında da bulunuldu: "Yurt dışından fonlama gereksinimlerini destekleyici etkin bir politika çerçevesi izlenmemesi, enflasyon baskılarının azaltılmaması ve ülkenin sürdürülebilir büyüme patikasına oturtulmaması halinde indirilebilir."