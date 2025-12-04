Kuraklığın kavurduğu İran komşu ülkelerden su satın almak istiyor

İran'da ülke çapında etkili olan kuraklık nedeniyle hükümet, komşu ülkelerden su satın almayı planlıyor. Fars haber ajansının aktardığına göre, İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, "Bize su satmak isteyen ülke olursa alırız" dedi.





Ancak İran'ın komşularının büyük bölümü, özellikle Irak, Afganistan ve Pakistan'ın sınır bölgeleri de kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşıyor. Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 12 aylık dönemde Türkiye'nin de İran'a komşu sınır illeri dahil çok geniş kesimlerinde şiddetli ve orta şiddette kuraklık etkili oluyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre İran kuraklıktan en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülke genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında belirgin azalma kaydedilirken, İran Meteoroloji Kurumu 2025 sonbaharını son 60 yılın en kurak dönemi olarak nitelendirdi. Özellikle başkent Tahran'ı kapsayan bölgede bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 daha az yağış görüldü. Rezervlerdeki su ciddi oranda azalırken yetkililer 10 milyonluk şehrin tahliyesini de gündeme getirmişti.





Ancak İran'daki kuraklık sorununda iklim değişikliğinin etkilerinin yanı sıra yanlış tarım politikaları da rol oynuyor. Hükümet, su sıkıntısıyla uyumlu tarım politikaları izlemek yerine çok su gerektiren ekinlere sübvansiyon vermekle eleştiriliyor.





Birleşmiş Milletler uzmanı Kaveh Madani, Forbes dergisinde yayımlanan makalesinde, İran'daki kuraklık sorununda iklim değişikliğinin yanı sıra kötü yönetimin rolüne dikkat çekerek, "Şu an gözlemlediğimiz artık sadece bir su krizi değil, su iflasıdır. Uzun bir dönem boyunca doğanın ikame edebileceğinden daha fazla suyu harcayan sistemin çöküşüdür" değerlendirmesinde bulundu.





İran'da su tüketiminde tarımın yüzde 90'lık payı bulunduğuna işaret eden Madani, tarımda radikal su tasarrufuna ve farklı bir bakışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.