Kuraklık: Aydın'da Ağustos'ta sulama suyu yok

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, yaşanan kuraklık nedeniyle ildeki üç barajda yüzde 40'lık doluluk oranlarına ulaşılmaması nedeniyle Ağustos ayının ilk haftasında suların biteceğini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kuraklık ve susuzluğun tarımdaki tüm ürünleri az ya da çok etkileyeceğini söyledi.







Çiftçilerin kısıtlı suyla sulama sezonunu geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Kendirlioğlu, “Barajlarımızdaki yüzde 40'lık doluluk oranı Aydın Ovası’nda 40-45 günlük sulamaya yetiyor. Daha önce alınan karar gereği çiftçilerimize iki kez su verileceği için bu su 40-45 gün yetecek. Haziran'ın ilk günü kapaklar açıldı. Bu duruma göre Ağustos ayının ilk haftasına kadar suyumuz az da olsa akacak ve sulama yapılacak, ondan sonra su bitecek. Tarım büyük sıkıntılara gebe” diyerek suyun bitmesinin Aydın tarımında büyük sıkıntı yaşanacağını, çiftçilerin zorda kalacağını söyledi.