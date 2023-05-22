Kuraklık gıda fiyatlarını nasıl körüklüyor?

Su sadece temel ihtiyaçlara yetiyor





Sıcağa dayanıklı zeytin ağaçları bile tehlikede

Jaén'de zeytin yetiştiricisi olan Juan Luis Ávila, "Durum felaket! Bu yıl sadece hasat değil, zeytin üreticiliğinin geleceği de tehlikede" diyor. Son haftalarda neredeyse 40 dereceye ulaşan sıcak hava dalgaları, birçok zeytin ağacının beyaz çiçeklerini kuruttu. Normalde kasımdan şubata kadar yapılan zeytin hasadının büyük bir kısmı şimdiden kaybedildi. Daha önce bölgede hasat hiç bu kadar az olmamıştı.

Diğer ülkeler de kuraklıktan mustarip





Kuraklık gıda fiyatlarını artırıyor



