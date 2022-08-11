Kuraklık nedeniyle Almanya’daki bazı gemi seferleri yapılamıyor

Kuzey Hessen'de uzun kuraklık ve düşük su seviyesi nedeniyle bir haftadan fazla bir süredir gemi seferlerinin bazıları yapılamıyor.







Waterways and Shipping Office'nin verdiği bildiye göre, çarşamba gününden bu yana Ederstausee'den Weser'e saniyede sadece altı metreküp su ancak akıyor. Yukarı Weser'in seviyesi bugünlerde tahminen 40 ila 50 santimetreye kadar düşüyor. Dolayısıyla büyük yolcu gemileri ve küçük yatlar bu durumdan olumsuz etkileniyor.





Yaşanan durumun bölgede en fazla turizmi etkilediğini belirten Höxter Belediye Başkanı Daniel Hartmann, "Tabii ki bu, turizm bölgesi olarak Höxter şehri olarak bizim için son derece acı verici. Yukarı Weser'de yer alan Weser vapuru önemli bir ekonomik ve turizm faktörüdür" diyor. Hartmann, "Şehirde çok sayıda turist var, önceden rezervasyon yaptırmış olanlar, Chorvey Dünya Miras Alanı'nı veya diğer yerleri ziyaret etmek isteyen otobüs grupları ve bireysel yolcular var.” açıklamasını yapıyor.



