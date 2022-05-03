Kuraklık sebebi ile suyu çekilen gölden 40 yıllık ceset çıktı

ABD'nin Las Vegas kenti yakınlarındaki Mead baraj gölünde kayıkçılar, daha sonra içerisinde bir ceset olduğu anlaşılan eskimiş bir varil buldu.



Dedektifler varilin içerisindeki insan kalıntısının 40 yıl önce ölmüş birine ait olabileceğini tespit etti.



Varilin içeriğine dair detay vermeyen Las Vegas polis memuru Ray Spencer bunun çözülmesi zor bir dava olduğunu söyledi. Spencer, "Su seviyesi azalmaya devam ettiği müddetçe daha fazla insan kalıntısı bulacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Gölün yakınlarındaki Las Vegas kentinde mafyalarla ilişkili çok sayıda cinayet işlendiği ve mafya üyelerinin kurbanlarının cesedini derin sulara attığı biliniyor.



ABD'nin batı eyaletlerinde son yıllarda yaşanan kuraklık, su kaynaklarının seviyelerini önemli ölçüde düşürdü.



Ülkenin en büyük baraj göllerinden biri olarak bilinen Mead Gölü bugün 1937 yılından beri görülen en düşük su seviyesinde.