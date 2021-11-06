Kural hatası ortaya çıktı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilebilir!

Maçta 90+1’de Kerem Aktürkoğlu’nu çekerek düşüren Rus ekibinin 2 numaralı oyuncusu pozisyonun hemen ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.





Pozisyonun ardından çıkan kavgadan sonra aynı oyuncu bu kez kavgaya karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için 2 dakika sonra tekrar sarı kart görüyor.





Oyuncu ikinci sarı kartın arından neden oyundan atılmadığını da şaşkın gözlerle izlerken arkadaşlarına dönüyor. Fakat atıldığını gören oyuncu ikinci kartı olduğunu hakeme hatırlatmadan devam ediyor.





Kurallara göre kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması gerekirken Galatasaray’ın bu konuda başvuruda bulunacağı aktarıldı.





İLK SARI KART













İKİNCİ SARI KART







