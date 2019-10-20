Kur'an-ı Kerîm ve Cevşen de yasak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin cezaevlerinde kitap yasağı yüzünden Kur’an-ı Kerim ve Cevşen talep eden tutuklu ve hükümlülerin talepleri geri çevriliyor





Twitter’da @hsn_geylani isimli kullanıcının paylaştığı fotoğraf ve bilgiler Kur'an yasağını gözler önüne serdi.





Aynı kullanıcı, “Cezaevlerinde kitap okumayı artıracaklarmış:) tam iki ay boyunca 1 adet Kur'an 28 kişi arasında paylaşılıyordu. Baktık olacak değil kâğıda Fetih Sûresi'ni yazmıştık. Bu CHP döneminde değil muhafazakâr, dindar parti olduğunu iddia eden AKP döneminde oldu…” dedi.





Yeterli sayıda bulunamayınca Cevşen’in de el yazmasıyla çoğaltıldığı belirtildi.

