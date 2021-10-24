Kur'an sayfalarını kırpıp konfeti yaptılar!

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu’da yeni açılan stadyumun ilk maçında, Kur’an-ı Kerim sayfalarının kesilip konfeti şeklinde fırlatıldığı birkaç yurttaş tarafından fark edildi.Maça giden bir yurttaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfalarının parça parça kesilerek yerlerden toplandığı görüldü. Durumu fark eden yurttaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarının yer aldığı kağıt parçalarını topladı.Konuyla ilgili Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı ve 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklama şöyle:"Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 Tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3.Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran’ı Kerimden ayetler yazılı ve Türk Bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, Öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.