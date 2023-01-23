Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

KURAN'I SİZ YAKTINIZ!





İsveçte türkiye büyükelçisinin önünde kuran yakıldı.

İsveç konsolosluğu'nun oluğu istanbul istiklal caddesinde eylemler yapıldı











Kuranı yakan danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'dı.Poludan rusya yanlısı faşist bir siyasetçi.Bu eylemi ilk kez gerçekleşmiyordu.Poludan daha önce de defaatle bu öylemi yapmıştı.Özellikle müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde.Amacı provakasyondu.Bu sefer eylemini türkiye elçiliği önünde yapmasının amacı belliydi.İsveçtin NATO'ya girmesine engel olmak.Türkiyeyi tahrik etmek.Rasmus POLUDAN ın arkasında Rusya olduğu çok açık.İsveç yasaları gereği eylem ve fikir hürriyetinde Türkiyeden çok farklı.Kimseye zarar vermemek kaydı ile Her türü protesto eylemi yapabilirsiniz.Bu özgürlükler kapsamında.Sadecece Kuran değil isterseniz incil de Tevrat ta yakabilirsiniz.İsveçte kimse size bir şey demez. Kimse dönüp bakmaz bile.Polis ise olay çıkmaması için önlem alır o kadar.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da bu konuya dair önemli bir açıklama yaptı."İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır.Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez.Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır" dedi.Başbakan Ulf Kristersson İsveç'in bu konuya bakışını çok net ifade etti.Kısaca bu eylem yasal ama saygısızca bir davranıştır dedi.Tahmin edileceği gibi Türkiyede eylemlere başladı.İsveç konsolosluğunun önünde İsveç bayrağı yakıldı.''Bir gece ansızın Stockholm'e geliriz!’ Sloganları aldı.Tabii vize alıp gidebilirseniz.İsveç konsolosluğu da camına "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz” yazılı afiş astı.Şimdi bu protestoculara söylecek iki çift lafım var.Kuran'ın yasakladığı hırsızlığa, yolsuzluğa, namussuzluğa, rüşvete, işkenceye sesiniz çıkmadı.Kuranı alaya alan hakara makara diyen AKP li Egemen Bağış ödüllendirildi büyükelçi yapıldı.Bebekli anneler meşru bir bankaya para yatırdı diye tutuklandı sesiniz çıkmadı.Bırakın sesinizin çıkmasını, alkışlarınız.Öldürülen berkin elvanın annesini meydanlarda yuhaladınız.Hırsızları tutuklayan polisleri değil de hırsızlardan yana oldunuz,İşkenceyle insanlar öldürüldü bu ülkede umurunuzda olmadı.Uygurlar işkenceden geçirildi, camileri yıkıldı.Hiç birinde dini hassasiyetiniz devreye girmedi.Kuran yakıldı diye birden dini hassasiyetiniz ortaya çıkıverdi.Bakın şunu kafanıza iyice sokun.Kuran yakıldığında İslama zarar gelmez.Ama sizin gibilerin varlığı islama islam imajını çok zarar verir.Veriyor da.Bu eylemlerinizde İslami hassasiyetiniz olduğunu da düşünmüyorum hani.Öyle bir hassasiyetiniz olsaydı saydığım bu kadar olay karşısında sesinizin çıkması gerekirdi.Hiç birinde mazlumun yanında olmadınız.Zalimin yanında oldunuz ve Zalimi alkışladınız.Bu tipik bir lanetlilik hali.Bilerek ve isteyerek zulme taraftar olmak.Siz apaçık lanetlenmiş bir topluluksunuz.Ve iflah olmazsınız.Şimdi sokaklardasınız bağırıp çağırıyorsunuz.Pek bir mücahit haliniz var.Biliyorum reisinizden öyle talimat geldi.Onun için sokaklardasınız.Reisiniz kuran yakmayı alkışlayın dese onu da yaparsınız.Dediğim gibi siz lanetlenmiş bir topluluksunuz.Ve iflah olmazsınız.