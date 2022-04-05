Samanyolu Haber /Gündem / 'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı dediyse faiz haram değil' /05 Nisan 2022 11:09

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı dediyse faiz haram değil'

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda AK Partili olduğu düşünülen bir kişinin "Faiz haram değil, neden haram değil? Cumhurbaşkanı öyle dediyse haram değildir. Kuran'da yazanı bir kenara bırak" demesi tartışmaya sebep oldu.

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

Aksaray meyve sebze pazarında bir AK Partilinin sözleri tartışma yarattı. Muhafazakar kesimden oy alan AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy veren bir vatandaşın dini görüşlerinin tartışıldığı sosyal medyada gündem oldu.

İlgili kişi videoda "Faiz haram değil, neden haram değil? Cumhurbaşkanı öyle dediyse haram değildir. Kardeşim Kuran'da yazanı bir kenara bırak. Allah'ın işleri ayrıdır. Cumhurbaşkanı eğer diyorsa faiz haram değil arkadaş sen bunu yatır diyorsa o haram değil. Faiz nasıl haram? Sen bana para verirsin, ben mağdurum sen bana 1 lira verip 2 lira alıyorsan o haram o faizdir. Bu faiz değil, bu ticaret. Parayı paraya çeviriyorsun" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine olayı gören genç, “Neden? Devlet, faizi fakirden alıp zengine veriyor” dedi. Bunun üzerine diğer vatandaş, gence küfredip tekme atıyor.
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