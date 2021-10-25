Samanyolu Haber /Gündem / Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi /25 Ekim 2021 10:21

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kadıköy Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu.

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Kadıköy’de bulunan Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu.

İmamoğlu “Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere’deki bu sevimli su samuru da İstanbul’un sakinlerinden biri artık” ifadelerini kullandı.

Yıllar boyu yoğun koku ve kirlilik nedeniyle tartışma konusu olan Kadıköy Kurbağalıdere, İBB'nin ıslah çalışmalarıyla 2 yılda temizlenmişti.


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