Samanyolu Haber /Gündem / Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço! 3 günde 26 can kaybı /08 Haziran 2025 14:33

Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço! 3 günde 26 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, toplam 26 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 3 bin 590.

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Arefe günü, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günlerinde toplam 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybederken 3 bin 590 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verdi. Bayramın 2. günü yani dün 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1143 kişi ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 590 kişi yaralandı.

1 MİLYONU AŞKIN ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Kurban Bayramı’nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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