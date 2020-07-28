Kurban Bayramı'nda da yandaş tarifesi

Kurban Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.





Ancak bayram tatilinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın işadamlarının işlettiği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli, Gebze-İzmir Otoyolu'nda geçerli tarife üzerinden ücret alınacak.





Söz konusu projeler için işletmeci firmalara günlük araba geçiş garantisi verilmişti.





FATİH VE BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİ BEDAVA





Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından 4 Ağustos Salı günü saat 07:00'ye kadar ücretsiz olacak.





Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.





Boğaziçi Köprüsü 1974 yılında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise 1988 yılında inşâ edilmişti.