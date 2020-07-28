Samanyolu Haber /Ekonomi / Kurban Bayramı'nda da yandaş tarifesi /28 Temmuz 2020 11:00

Kurban Bayramı'nda da yandaş tarifesi

Önceki hükûmetlerin inşâ ettirdiği köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda ücretsiz. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde inşâ edilen köprüler, tüneller ve otoyollar bayramda da ücretli.

SHABER3.COM

Kurban Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak. 

Ancak bayram tatilinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın işadamlarının işlettiği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli, Gebze-İzmir Otoyolu'nda geçerli tarife üzerinden ücret alınacak. 

Söz konusu projeler için işletmeci firmalara günlük araba geçiş garantisi verilmişti. 

FATİH VE BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİ BEDAVA 

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından 4 Ağustos Salı günü saat 07:00'ye kadar ücretsiz olacak. 

Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.

Boğaziçi Köprüsü 1974 yılında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise 1988 yılında inşâ edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kurban Bayramı'nda da yandaş tarifesi Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:04