"Bizi bağlamaz" dedi

Cuma namazının akabinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının Kurban Bayramı'ın ruhuna aykırı olduğunu söyledi.





Erdoğan, "Böyle bir adım atmak biraz zor. Ancak değerlendirmesini tabii Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." ifadesini kullandı.







ERDOĞAN: YURT DIŞINDAN GELEN TEPKİLER BİZİ BAĞLAMAZ





24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için Koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafe gözetilerek bir sistem oluşturulacağını ifade eden Erdoğan, "Erkeklerin yanında kadınlar da olacak. Bahçe de kullanılacak." diye konuştu.





Erdoğan, Ayasofya ile ilgili yurt dışından gelen tepkilere, "Bizi bağlamaz." diyerek cevap verdi.





Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne (UMH) destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Biz şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Bu dönemde de askeri eğitim ve iş birliği anlaşmamızı da Libya ile yaptık." dedi.





MISIR'IN FAALİYETLERİNE "İLLEGAL" DEDİ





Erdoğan, Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın doğu komşusu Mısır'ın Libya'da attığı adımları "illegal" diye niteleyerek, "Özellikle (General Halife) Hafter'in yanında bunların yer alması bir defa illegal bir sürecin içinde olduklarını gösteriyor." diye konuştu.





Erdoğan, kıdem tazminatını fonu kurulmasına dair hazırlıklarda geri adım atacaklarını vurguladı: "Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil."