Kurban bayramını faturası ağır oldu, yoğun bakımlarda yer yok!

Antalya'da normalleşme ile birlikte unutulan corona virüsü önlemlerinin faturası ağır oldu. Haziran ayında 31.90’lara kadar gerileyen Antalya’daki vaka sayıları son bir ay içerisinde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.



“HASTANELER YÜKÜ KALDIRAMAYACAK KADAR YOĞUN”



Kurban Bayramı'ndan bu yana Antalya'da önemli oranda vaka artışlarının yaşandığını söyleyen Antalya Tabip Odası (ATO) Başkanı Nursel Şahin, “Filyasyon ekipleri hastanelere çekilmiş durumda. Çünkü hastaneler yükü kaldıramayacak kadar pandemi servisleri, yoğun bakımlar doldu. O nedenle herkes endişe içerisinde. Sayı olarak vaka sayısı geçen hafta 2 bin 800'leri görmüştü. Böyle bir doluluk içerisindeyiz. Dolayısıyla, bayramdan bu yana olan bu vakaların ağırlaşanları ve ciddileşenleri artık yoğun bakımları doldurmaya başladı” diye konuştu.



“AMELİYATLAR DURDURULDU”



Birçok yerde elektif ameliyatların durdurulduğunu da ekleyen Şahin; “Yoğun bakımlar doldu. Uzmanlar yoğun bakımları Covid yoğun bakımına dönüştürdüler. Eğer salgını önleyemezsek, bu hasta yükü bir süre sonra kapasite aşımına başlıyor. Bütün iklimi etkiliyor. Hatta filyasyon ekipleri artık semptomlulardan PSR almayı bırakmış durumda. Temaslılardan almıyorlar. Az semptom olanlardan semptom göstermeyenlerden almıyorlardı, hafif semptomlu olanlardan PCR testi almayı bırakmışlar. Yani az testle az pozitiflik göstermeye çalışıyorlar” dedi.