Kurban pazarlarını korona vurdu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Van Hayvan Pazar'ında yaprak kıpırdamıyor. Sabahtan akşama saatlerine kadar getirdiklerini hayvanları pazarda bekleten besiciler, ekonomik sıkıntılardan dolayı kimsenin kurbanlık alamadığın belirtiyor.







Hayvancılığın geçim kaynakları olduğunu belirten İbrahim Yücetaş, “Yazın ortasındayız ama saman fiyatları hala pahalı. Bir torba yem 100 TL olmuş. Hayvanlara 12 ay boyunca bakıyoruz ama sattığımız zaman zarar ediyoruz. Dışarıdan bakınca bu iş karlı görünüyor ama öyle değil. Hayvanları sattığımızda 12 ay boyunca yediği saman ve yemin fiyatını çıkaramıyor. Hayat şartları çok pahalı ve insanlar artık eve ekmek bile götüremiyor. Bu nedenle insanlar kurbanlık almakta sıkıntı çekiyor. Küçükbaş kurbanlıklar 700 ila bin 300 arası, büyükbaş hayvan ise 7 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar çıkıyor” dedi.





Bölge kentlerinin hayvancılıkla anıldığını hatırlatan Necmettin Altaytaş adlı tüccar da giderlerinin çok fazla olduğunu ve bunun altından kalkamayacak durumda olduklarını söyledi. Altaytaş, yıl içerisinde bir büyükbaş hayvana 10 bin TL harcadığını ancak 12 bin TL’ye sattığını dile getirdi. Belediye tarafından kentteki ahırların yıktırıldığını ve bu nedenle mağdur olduklarını vurgulayan Altaytaş, “Kentte herkesin bir ya da iki ineği var ve tek geçimleri bu hayvanlar. Ne maaşımız var ne da başka bir gelirimiz. Ahırlarımıza yıkım emri vermişler. Ahırlarımızı yıkarlarsa elimdeki hayvanları nereye götüreceğiz? Hayvanların barınakları olmayacaksa bu meydan ne diye var. Belediye ahırları yıkıyorsa o zaman bize bir noktada ahır yapsınlar biz de hayvanlarımıza orada bakalım. Mağduruz ve yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.





Kurbanlıkları küpe ve rapor sorunu nedeniyle il dışına çıkaramadıklarını belirten İlhan Acar ise, bu nedenle zarar ettiklerini söyledi. Acar, şöyle devam etti:





“Hayvancılığın durumu bu yıl çok kötü. Önceki yıllarda Van’dan dışarıya binlerce hayvan gidiyordu ancak şuan kimse götürmüyor. Dışarıdan da müşteri gelmediği için satışlarımız neredeyse yok. Kurban bayramına çok kısa bir süre var ama hayvanlarımızı satamadık. Böyle giderse artık hayvancılık biter."