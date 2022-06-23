Kurbanlık fiyatlarına büyük zam

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı.





Fiyatlar geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa yükseldi.





Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu yıl ülkemizde ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin TL, küçükbaşta ise 2 bin TL ile 8 bin TL arasında değişeceği tahmin ediliyor” dedi.





Bayraktar, “Üretici maliyetlerindeki ciddi artışlar bu yıl ki kurbanlık fiyat artışlarında etkili olmuştur” dedi.





YEM, ELEKTRİK, MAZOT, NAKLİYE FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç, nakliye gibi girdilerde bu yıl çok önemli yükselişler olduğunu kaydeden Bayraktar, “Dolayısıyla kurbanlık fiyatları da geçen yıllara göre arttı” dedi.





“Üreticilerimizin kullandıkları elektriğin kilovatı geçen yıl 90,63 kuruş iken bu yıl yüzde129,4 artışla 207,94 kuruşa yükseldi. Üreticilerimizin çalıştırdıkları bir işçiye ödedikleri brüt asgari ücret geçen yıl 3 bin 577 lira iken bu yıl yüzde 39,9 artışla 5 bin 4 kuruşa yükseldi” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:





KARS’TAN NAKİL 9 BİN TL’DEN 25 BİNE ÇIKTI

“Geçen yıl mazotun litresine 7 lira 34 kuruş ödeyen üreticiler bu yıl 30 lira 8 kuruş ödemek zorunda kaldı. Yani litre fiyatında yüzde 309,8'lik artış yaşandı.





Mazot fiyatlarındaki artış hayvan nakillerini de etkiledi. Geçen yıl Kars ilinden; Ankara'ya 9 bin liraya giden nakliye aracı bu yıl 25 bin liraya, İstanbul'a 12 bin liraya giden araç 35 bin liraya gidiyor. Yani nakliye ücretleri bir yılda yüzde 178 ile yüzde 191 arası oranlarda arttı.







Bu durum son satış noktasında kurbanlık fiyatlarını da doğal olarak artırdı.”





‘ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, SATIŞLAR YÜZDE 25 AZALACAK’

TZOB’un tahminine göre, bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az yüzde 25 oranında bir azalma olacak.





“Vatandaşlarımızın bu yıl alım gücü oldukça düştü. Bu da kurbanlıklara olan talebi azalttı” diyen Bayraktar, “Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak ciddi iyileştirme satışları hareketlendirecektir” öngörüsünde bulundu.





Bu yıl yaklaşık 720 bin büyükbaş, 2 milyon 150 bin küçükbaş, toplamda ise 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, “Yüksek girdi fiyatlarına bağlı olarak bu yıl şehirlerde daha az kurbanlık çadır, dolayısıyla daha az kurbanlık göreceğiz” diye konuştu.