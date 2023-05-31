Samanyolu Haber /Ekonomi / Kurbanlık fiyatlarında bir yılda yüzde 150'lik artış /31 Mayıs 2023 09:48

Kurbanlık fiyatlarında bir yılda yüzde 150'lik artış

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, büyükbaş hayvan sayısında görülen azalma, yem fiyatları ve diğer maliyetler sebebi ile kurban fiyatları geçen yıla oranla yüzde 150 arttı. İstanbul’da canlı bir dananın kilosu 165 lira olurken, canlı düvenin kilosu ise 155 lira oldu.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükşehirlerde kurban satışı hemen hemen 10 gün önce başladı. Kurbanlık hayvanlar ise yaklaşık iki hafta sonra gelecek. Kurban fiyatları ise artan enflasyon rakamları ve et fiyatları ile birlikte geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 150 oranında arttı.

Halk TV'den Yurdagül Uygun'un haberine göre, fiyatlar değişkenlik gösterse de ortalama fiyata büyükbaş hayvanda 60-100 bin, küçükbaş hayvanlarda ise 4-7 bin lira arasında değişiyor. İstanbul’da kurbanlık canlı dananın kilosu 165 lirayken, canlı düvenin kilosu 155 lira civarında bulunuyor. Kurbanlık satışı yapanlar fiyatların geçen yıla göre yüzde 150 arttığını, buna neden olarak da hayvan olmayışı ve maliyetlerin yükselmesini gösterdi.

Geçen yıl İstanbul’da küçükbaş kurban fiyatı 2 bin 800 ile 4 bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş kurban fiyatı ise 34 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyordu. Geçen yıl canlı dananın kilosu 75 lirayken, canlı küçükbaşın kilosu yaklaşık 80 liraydı.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Yılmaz, üreticinin çok zahmet çektiğini, aza kanaat ettiğini ifade ederek, “12 ay boyunca hayvan besliyor, elindekini veriyor. Aza da kanaat ediyor. Ama tüketici pahalıya et yiyorsa bu üreticinin suçu değil. Üretici insanların pahalı et satmasına meyilli değil. Türkiye’de hiçbir zaman hayvan sıkıntısı, et sıkıntısı olmaz. Piyasada hayvan da var, satıcı da var. Şu anda Van’da 220 liraya dana karkas et satıyoruz. En yüksek fiyatımız bu. Kuzuyu ise 170 liraya satıyoruz” dedi.

Yılmaz, kurbanlık koyun fiyatının Van’da 5-6 bin lira, ithal canlı dananın ise kilosunun 105 lira olduğunu belirterek, “Ufak hayvanın kilosu pahalıya geliyor. Yani bir hayvanın kilosu ne kadar ağırsa fiyatı o kadar düşüyor” ifadelerini kullandı.
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