Samanyolu Haber /Gündem / "Kürdistan" gözaltısına DEVA'dan tepki /29 Ekim 2021 18:12

"Kürdistan" gözaltısına DEVA'dan tepki

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Siirt’te İYİ Parti lideri Meral Akşener’le görüşmesinde “Burası Kürdistan” dediği için gözaltına alınan Cemil Taşkesen’le ilgili “Bir savcının siyasi iklime göre suç uydurup hukuku araçsallaştırması kabul edilemez” dedi.

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Siirt Kurtulan’a ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le sohbetinde “Burası Kürdistan” dediği “örgüt propagandası yaptığı” ileri sürülerek evi basılan Cemil Taşkesen’in gözaltına alınmasına bir tepki de DEVA Partisi’nden geldi.

Gözaltıya tepki gösteren DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “akıl tutulması” ifadesini kullandı. Yeneroğlu, “Siirt’te bir esnafın Kürdistan tanımını kullanması sebebiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma açılıp gözaltına alınması tam bir akıl tutulmasıdır. Bir savcının siyasi iklime göre suç uydurup hukuku araçsallaştırması kabul edilemez” dedi.

ERDOĞAN’IN ‘KÜRDİSTAN’ İFADESİNİ HATIRLATTI
 
Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kürdistan” ifadesini kullandığını hatırlatan Yeneroğlu, “Bir savcının AİHM içtihatlarından bihaber olması ne kadar ayıp ise, Başbakan iken ‘Kürdistan kelimesini o Meclis zabıtlarında görecekler’ diye çıkış yapan Cumhurbaşkanı’nın yargıya tam manasıyla hükmettiği bir ortamda ‘Kürdistan’ ifadesinin suç sayılması bir o kadar utanç verici” yorumunda bulundu.

‘BU TRAJİKOMİK ZORBALIK İÇİN VATANDAŞIMIZDAN DERHAL ÖZÜR DİLENMELİ’

Kürdistan ifadesini kullanmanın fikir hürriyeti kapsamında olduğunu vurgulayan Mustafa Yeneroğlu, “Kürdistan coğrafi bir tanımdır, özellikle kamu gücünü kullananların bu kavram fobisinden kurtulması şarttır. Ülkemde fikir hürriyetinin can çekiştiği bir gerçek ama ilkelliğin de bir sınırı olmalı… Bu trajikomik zorbalık için vatandaşımızdan derhal özür dilenmeli!” ifadelerini kullandı.



Cemil Taşkesen’in evinin basılarak gözaltına alınmasının görüntüleri iktidara yakın medyaya servis edilmişti. Taşkesen, aynı medyanın Meral Akşener’i “Kürdistan ifadesine ses etmedi” eleştirileri üzerine hedef gösterilmişti.
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