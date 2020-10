“Küresel Ekonomi Bu Yıl Yüzde 4,4 Küçülecek”

Dünya Ekonomik Görünümü raporunun 2020 yılı için son versiyonunu yayınlayan IMF’ye göre, dünya ekonomisi Corona virüsü salgını nedeniyle yüzyıla yakın süredir yaşadığı en kötü resesyondan kurtulmaya çalışırken, uluslararası büyümede bu yıl keskin bir düşüş öngörülüyor.





IMF’nin dünya ekonomisi için 2020 yılında öngördüğü yüzde 4,4’lük daralma beklentisi, 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana yıllık bazda görülen en kötü düşüşe işaret ediyor. Uluslararası ekonomi 2008 yılındaki yıkıcı mali krizi sonrasında bile sadece yüzde 0,1 oranında küçülmüştü.





IMF 2020 yılı için yaptığı bu son tahminlerde, Haziran ayındaki bir önceki tahminlerine göre yüzde 0,8 oranında bir artışa gitti. Raporda bu artışın nedeni olarak, başta Çin olmak üzere bazı ülkelerde ekonomik toparlanmanın beklenenden daha hızlı şekilde görülmesi ve ABD ile diğer bazı büyük sanayi ülkelerinde kurtarma paketlerinin hayata geçirilmesi gösterildi.





Raporda IMF, küresel düzeyde 2019’daki yüzde 2,8’lik artışın ardından bu yıl daralma beklese de, gelecek yıl yüzde 5,2’yle küresel büyümenin geri geleceğini tahmin ediyor. Ancak bu oran da Haziran ayındaki raporda yer verilen tahminin yüzde 0,2 altında.





“Hükümet desteği erken geri çekilmemeli”





189 ülkenin üye olduğu kurum, Hindistan başta olmak üzere çok sayıda gelişmekte olan ülkede ekonomik toparlanma sürecinin beklenenden daha kötü bir seyir izlediği uyarısında bulundu ve bunun en büyük nedeninin de salgında yeni dalgaların görülmesi olduğunu belirtti. IMF, bu ülkeleri, hükümetlerin sağladığı desteğin çok hızlı şekilde geri çekilmesi durumunda ekonomide geri gidişat tehdidiyle karşı karşıya kalabilecekleri yönünde uyardı.





IMF başekonomisti Gita Gopinath rapordaki açıklamasında, “Küresel ekonomi geri toparlanıyor olsa da, bu süreç uzun olacak, eşitsiz ve belirsizliklerin olduğu bir seyir izleyecek. Pandeminin yayılmaya devam ettiği bir zamanda ekonomik toparlanmanın garantisi yok” ifadelerini kullandı.





Gopinath düzenlediği basın toplantısında da, hükümetlerin sağladıkları ekonomik desteğin çok hemen geri çekilmemesinin kritik önem taşıyacağını söyledi. IMF başekonomisti, istihdam piyasalarında oluşan zarar, iş dünyasındaki kayıplar ve eğitim faaliyetlerini devam ettirmede görülen aksaklıklara işaret ederek, “Kriz yaralar bırakacak” dedi.





ABD ekonomisi için yüzde 4,3 daralma tahmini





IMF raporunda, ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 4,3’lük daralma bekleniyor. IMF ABD için tahmin oranını, Haziran ayındaki raporuna göre yüzde 3,7 oranında iyileştirdi. Haziran ayındaki raporda ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 8 oranında küçülme tahmini ortaya konmuştu. Tahminlerdeki bu iyileşmenin, Kongre’nin bu yıl içinde geçirdiği 3 trilyon dolarlık yardım paketinden kaynaklı beklenenden daha güçlü ekonomik toparlanmanın bir yansıması olduğu yorumları yapılıyor.





IMF gelecek yıl içinse ABD ekonomisinin yüzde 3,1 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Bu oran da Haziran ayındaki yüzde 1,4 altında. ABD ekonomisi geçen yıl yüzde 2,2 oranında büyümüştü.





Çin beklenenden hızlı toparladı ama büyüme yavaşladı





IMF raporuna göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in ise bu yıl yüzde 1,9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu oran geçen yıla göre büyümede keskin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 6,1 oranında büyümüştü. Raporda Çin’de gelecek yıl içinse yüzde 8,2’lik büyüme beklentisi dile getirildi.





Çin’deki hızlı toparlanmanın tahmincileri bile şaşırtmış olsa da, küresel ölçekte yeniden canlanmanın geriye gidiş tehditlerine açık durumda olmayı sürdürdüğü değerlendirmesine yer verilen raporda, “Enfeksiyonların hızla arttığı bazı gelişmekte olan ülkelerde beklentiler ciddi biçimde kötüleşti” denildi, Hindistan ile Afrika ve Asya’daki yoksul ülkelerde pandeminin yayılmaya devam ettiğine, bazı bölgelerde etkisini daha da arttırdığına dikkat çekildi.





IMF, ABD ekonomisinin restoranlar, perakende mağazaları gibi pandemiden en çok etkilenen sektörlerinde yaşanan hasarın boyutunun, virüse karşı koyacak aşı ve etkili ilaçlar olmadığı takdirde, ekonominin birçok alanının önünde “herhangi bir normalleşme görünümüne geri dönmek için epey zor bir yolun olduğunu” gösterdiği tespitinde bulundu.





Raporda, Çin beklenenden daha hızlı bir toparlanmayı başarmış olsa da, Asya’nın diğer bir yoğun nüfuslu ülkesi Hindistan’ın zorluklar yaşadığına işaret edildi, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 10,3 düzeyinde gerileyeceği tahmini ortaya kondu. Bu oran, IMF’nin Haziran ayındaki raporunun da yüzde 5,8 üstünde.





Euro para birimini kullanan, 19 ülkeyi kapsayan Euro bölgesi için de IMF, bu yıl yüzde 8,3’lük küçülme, gelecek yıl içinse yüzde 5,2’lik büyüme tahmininde bulundu.





“Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 5 daralacak, gelecek yıl yüzde 5 büyüyecek”





IMF raporunda Türkiye ekonomisi içinse, bu yıl için yüzde 5 küçülme, gelecek yıl ise yüzde 5 büyüme öngörüldü. Türkiye’de enflasyon oranı tahmini hem bu yıl hem de gelecek yıl için yüzde 11,9 olarak belirtilirken, cari açık tahminiyse bu yıl için eksi 3,7, gelecek yıl içinse eksi 0,9 olarak ifade edildi. İşsizlik oranının ise bu yıl yüzde 14,6, gelecek yıl ise yüzde 12,4 olacağı öngörüsünde bulundu.