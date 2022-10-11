'Küresel ekonomik kriz riski artıyor'

Dünya Bankası Başkanı, gelişmiş ekonomilerde büyümenin yavaşlamasına, birçok gelişmekte olan ülkede de para biriminin değer kaybetmesine ve bunun yanında enflasyona ilişkin artan endişelere işaret etti.

VOA'nıngöre, Malpass, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze yapılan IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’nın açılışında Georgieva’yla birlikte dünya ekonomisinin durumunu değerlerdirdikleri bir programda konuştu. Dünya Bankası Başkanı, “Gelecek yıl için gerçek bir küresel resesyon tehlikesi ve riski var” ifadesini kullandı.IMF Başkanı Georgieva geçen hafta, 2023 yılı için daha önce yayınladıkları yüzde 2,9 oranında küresel ekonomik büyüme tahminini aşağıya çekeceklerini açıklamıştı. Georgieva bunu nedeni olarak da, COVID-19 pandemisinin yarattığı şoklar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve tüm kıtalarda yaşanan iklim felaketlerini göstermişti.Georgieva bu sabahki açıklamasında da, ekonomik faaliyetlerin üç büyük ekonominin tamamında yavaşladığına dikkat çekti. IMF Başkanı, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarındaki artışın yarattığı darbe, Çin’de emlak sektöründe yaşanan istikrarsızlık ve COVID-19’ın etkilerinin büyümeyi yavaşlatması, ABD’de de sürekli faiz artışlarının negatif etkilerini hissettirmeye başlaması gibi unsurlara değindi.Her iki lider de, gelişmiş ekonomilerde yavaşlayan büyüme, artan faiz oranları, iklim riskleri ve gıda ve enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğini kaydederek, yükselen piyasalara yardım için eşgüdümlü hareket edilmesi çağrısında bulundu.Gelişmekte olan bir piyasa ekonomisinden ilk IMF başkanı olan Bulgar Kristalina Georgieva, gelişmiş ekonomilerin “büyük ve korkutucu borç krizi tehlikesini kontrol altına alması” gerektiğini, bu krizin sadece ağır borç yükü altında olanları değil tüm ülkeleri etkileyeceğini vurguladı.Georgieva, “Önümüzde pembe bir tablo yok. Ama güçlerimizi birleştirirsek, birlikte hareket edersek, 2023’te karşımızda görünen acıları azaltabiliriz” dedi.IMF Başkanı Georgieva, IMF’nin bu hafta yıllık toplantılar sırasında, büyümeye olumsuz etkilerine ragmen enflasyonu kontrol altında tutma çabalarına devam etmesi gerektiği mesajını vereceğini söyledi.“Eğer yeterli çabayı ortaya koymazlarsa işimiz zor. Enflasyonun rayından çıkmış bir tren haline gelmesini kaldıramayız” diyen Georgieva, alınacak mali tedbirlerin “enflasyonu daha da körüklememesi” ve “hedefi iyi saptanmış” olması gerektiğini belirtti.