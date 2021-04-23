Küresel iklim krizi Dünya’nın yörüngesini değiştirdi

Özellikle 1990’dan beri Dünya’nın dönüş ekseninin değiştiğini açıklayan uzmanlar, “Bu durum insanların gezegenimize etkisini gözler önüne seriyor” dedi.







17 KAT HIZLANDI





Dünya’nın kuzey ve güney kutbunun sabit olmadığını açıklayan bilim insanları, “1990’lardan beri yüz binlerce tonluk buz kütlelerinin erimesiyle birlikte kutuplar yer değiştirdi. Kutupların yönünün güneyden doğuya doğru kaymaya başladığını açıklayan uzmanlar, 1995 yılından 2020’ye kadar olan değişim hızının 1981-1995 yılı arasındakinden 17 kat daha fazla olduğunu da açıkladı.





İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan haberde, kutupların pozisyonunun 1980’den beri 4 metre kaydığı belirtilirken araştırmayı yürüten Çin Bilim Akademisi’nde görevli bilim insanı Shanshan Deng, “Buzulların erimesi ile birlikte 1990’lardan beri çok hızlı bir şekilde kutuplar kayıyor” dedi.





Araştırmada yer almayan fakat The Guardian’a konuşan İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’nde görevli bilim insnaı Vincent Humphrey, “Bu sonuç bize durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. İnsanların hareketleri Dünya üzerindeki çok ciddi su akışını etkiliyor. Gezegenin ekseninin kayması gündelik hayatı etkilemez. Günde sadece birkaç milisaniyelik bir değişiklik olabilir” dedi.



