Samanyolu Haber /Ekonomi / Küresel ısınma Avrupa'nın rüzgarını kesti /19 Şubat 2025 11:11

Küresel ısınma Avrupa'nın rüzgarını kesti

Araştırmacılara göre rüzgar hızındaki küçük bir düşüş bile enerji üretimi üzerinde etkili olabilir. Yeni bir araştırmaya göre küresel ısınma Avrupa'da yaz aylarında esen rüzgarları yavaşlatıyor. 'Durgunlaşma' olarak bilinen bu olgu, atmosferin Dünya yüzeyine en yakın katmanı olan kara ve troposferin ısınmasıyla daha da kötüleşiyor.

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Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign'de yürütülen ve Environmental Research Letters dergisinde yayınlanan çalışmada, rüzgar hızlarındaki düşüşün 2021 ile 2050 yılları arasında yüzde 5'ten daha az olacağı öngörülüyor. Bu düşüş Kuzey Amerika gibi kuzey orta enlem bölgelerinde de yaşanıyor. Ancak rüzgar hızındaki küçük düşüşler bile Avrupa'nın yenilenebilir kaynaklara giderek daha fazla bel bağlaması nedeniyle kıtanın enerji üretme kabiliyeti üzerinde etkili olabilir.

Rüzgar hızlarını ölçmek zor olabilir

2021'in yaz ve sonbahar aylarında Avrupa, rüzgar hızlarının yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 15 altında olduğu 'rüzgar kuraklığı' olarak bilinen bir dönem yaşadı. Birleşik Krallık'ta bu 'kuraklık' son 60 yılın en az rüzgarlı dönemlerinden biriydi ve rüzgar gücünde çarpıcı bir düşüşe neden oldu. Bu da ülkeyi enerji açığını kapatmak için kapatılan iki kömür santralini yeniden çalıştırmaya zorladı.

Ancak araştırmacılar bu gibi olayların gelecek için ne anlama geldiği konusunda çelişkiye düşmüş durumda. Rüzgar hızlarını ölçmek zor olabilir, zira arazinin topografyasından ya da çevredeki binalardan etkilenebilir. En eksiksiz veri setleri bile aşırı uçları yakalamada çok iyi değil ve bu uzun zamandır ihmal edilen bir araştırma alanı. Çelişkili verilere rağmen, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli önümüzdeki on yıllar için rüzgarların yavaşlayacağını tahmin ediyor. Panel, 2100 yılına kadar yıllık ortalama rüzgar hızlarının yüzde 10'a kadar düşebileceğini söylüyor.

Yeni çalışma, daha güncel veriler kullanarak, geçmiş ölçümlere daha az önem vererek ve daha fazla simülasyon çalıştırarak, Avrupa'nın yaz durgunluğunda bir artış buldu. Bu, ısınan dünyamızın küresel rüzgar hızları üzerindeki etkisinin bu yüzyılın ikinci yarısında istatistiksel olarak anlamlı hale geleceğini öne süren diğer araştırmalarla uyumlu.

Yavaşlayan rüzgarlar yenilenebilir enerji için sorun teşkil edecek mi?

Ancak Avrupa'nın rüzgar hızındaki yavaşlamanın uzun vadede yenilenebilir enerji üzerindeki etkisi hala belirsizliğini koruyor. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde iklim bilimci ve profesör olan baş araştırmacı Gan Zhang, Bloomberg'e verdiği demeçte, rüzgar hızlarındaki yüzde 5'lik bir düşüşün bile rüzgar enerjisi üretiminde önemli dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi.

"Enerji sistemi marjinal bir pazardır," diyen bilim insanı, "Yani marjı yüzde 5 ila 10 oranında değiştirirseniz, fiyat tepkisi çok büyük olabilir," diye ekledi. Zhang, Avrupa'nın rüzgarların azalmasının yol açabileceği sorunlarla mücadele etmek için gelecekte yenilenebilir enerji üretiminde daha yaratıcı olması gerekebileceğini savunuyor.
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