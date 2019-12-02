Samanyolu Haber /Gündem / Küresel ısınma konusunda Türkiye ne durumda? /02 Aralık 2019 19:57

Küresel ısınma konusunda Türkiye ne durumda?

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP 25) dünya liderlerinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. 13 Aralık tarihlerine kadar devam edecek olan zirvede 2015 Paris Antlaşması'nda alınan "karbondioksit salımının düşürülmesi kararının" eylem planı masaya yatırılacak.

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2017 yılı emisyon değerlerine göre Dünya'da küresel ısınmaya en çok etki eden ülkeler Çin (yüzde 29.34), ABD (13.77), Avrupa Birliği ülkeleri (9.57), Hindistan (6.62), Rusya (4.76) ve Japonya (3.56) olarak sıralanıyor.

Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD gibi ülkelerin artı dört derece karbon salınımı yaptığı düşünülüyor. Bu ülkeler Dünya'yı en çok kirleten ülkeler arasında kritik konumda yer alıyorlar.

Bu ülkelerden ABD, Paris İklim Antlaşması'ndan resmi olarak çıktığını açıklamıştı. Rusya emisyon oranını azaltma konusunda BM'ye henüz bir plan sunmazken; Hindistan, 2005 yılındaki emisyon değerlerini 2030'a kadar yüzde 35 oranında azaltacağını öngörüyor.

Paris Antlaşması'nın öngördüğü 1.5 derece emisyon oranına uyan iki ülke bulunuyor. Bunlar Fas ve Gambiya. Bunun yanında 2 derecenin altında emisyon salınımı yapan Bhutan, Kosta Rika, Etiyopya, Hinditan ve Filipinler de istenilen hedeflere yaklaşan diğer ülkeler.

Şu andaki rakamlar dünya ülkelerinin yüzde 75'inin 2020 ile 2030 arasında hedeflenen değerlerden uzak olduğunu gösteriyor.
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