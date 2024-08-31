Küresel ısınmanın Rusya’ya getirisi var

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Küresel ısınma Rusya’nın GSYİH’sine yıllık 1,2 trilyon ruble katkı sağlayabilir açıklaması geldi. Sadece 1°C sıcaklık artışı Rusya’nın GSYİH’sine yıllık 1,2 trilyon ruble katkı sağlayabilir. Bu açıdan Tarım ve Kuzey Denizi Rotası başlıca fayda sağlayan sektörler arasında olacak.



Rusya Bilimler Akademisi Ulusal Ekonomik Tahmin Enstitüsü’nün (INP) “Rusya’nın İklim Politikası ve Ekonomisi” raporuna göre, ortalama yıllık sıcaklıktaki 1°C’lik bir artış, Rusya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) yıllık 1,2 trilyon rubleye kadar ek katkı sağlayabilir. Bu, ülkenin 2023’teki GSYİH’sinin %0,7’sine tekabül ediyor.



Isınmanın olumlu etkileri, en çok tarım ve Kuzey Denizi Rotası gibi belirli sektörlerde kendini gösterebilir. Isınan iklim, tarım üretimini artırarak ek tahıl hasadı sağlarken, Kuzey Denizi Rotası’nın genişletilmesi, buzların erimesiyle deniz taşımacılığını kolaylaştırabilir.



Tarım ve inşaat sektöründe büyük ek gelir ihtimali



Tarım sektöründe yıllık 567 milyar ruble ek gelir öngörülürken, Kuzey Denizi Rotası’nın geliştirilmesinin yıllık 492 milyar ruble katkı sağlaması bekleniyor.



İnşaat sektörü de bu süreçten büyük fayda sağlayabilir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılacak uyum projeleri, bu sektörde büyümeye yol açabilir. Raporda, bu tür projelerin mühendislik çözümlerinin yerli firmalar tarafından gerçekleştirilebileceği ve böylece sektöre 466 milyar ruble ek katkı sağlayabileceği belirtiliyor.



Ortalama sıcaklıktaki artışın, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlaması ve tarım, inşaat ve deniz taşımacılığı gibi sektörlerde büyük fırsatlar yaratması bekleniyor. Ancak, bu olumlu etkilerin gerçekleşmesi için etkili uyum stratejileri geliştirilmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı önlemler alınması gerekiyor.