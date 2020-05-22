Samanyolu Haber /Gündem / Küresel Karbon Yayılımı, Koronavirüs İzolasyonuyla %17 Düştü /22 Mayıs 2020 13:10

Küresel Karbon Yayılımı, Koronavirüs İzolasyonuyla %17 Düştü

19 Mayıs’ta Nature Climate Change bülteninde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre koronavirüs salgını, Nisan başı itibariyle dünyanın çoğunu evde kalmaya zorlarken; günlük karbondioksit yayımları 2019’daki seviyelere göre %17 düşüş gösterdi.

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Çoğunlukla karasal ulaşımın ve endüstrinin kesintiye uğramasının sonucunda gerçekleşen bu azalma, kayıtlı tarihte görülen en büyük yayılım düşüşlerinden biri olabilir. Fakat araştırmacılara göre bu durumun geçici olma ihtimali de var. Evde kalma önlemlerinin şimdiden kalkmaya başlamasıyla, günlük küresel yayılımların yıl sonu itibariyle 2019 seviyelerine yakın değerlere dönmesi bekleniyor. Bunun sonucunda, atmosferimizi kaplayan ve gezegeni her yıl daha fazla ısıtan devasa karbondioksit yoğunluğu pek etkilenmeyecek.



İngiltere’deki Met Office Hadley İklim Etkileri Araştırma Merkezi’nin başkanı olan ve çalışmada yer almayan Richard Betts, şöyle söylüyor: “2. Dünya Savaşı’ndan beri karbon yayılımlarında görülen en büyük kesilme bu olacak olsa da; atmosferde devam eden karbondioksit birikiminde önemli bir etki göstermeyecek. Durum şuna benziyor; bir küveti suyla dolduruyoruz ve musluğu hafif şekilde kısmışız fakat kapatmamışız gibi. Su hâlâ yükseliyor fakat o kadar hızlı şekilde değil. Suyun taşmasını önlemek için, musluğu kapatmamız gerekiyor.”
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