Samanyolu Haber /Dünya / Küresel kesintiden sadece 2 ülke etkilenmedi: İşte o ülkeler! /19 Temmuz 2024 16:27

Küresel kesintiden sadece 2 ülke etkilenmedi: İşte o ülkeler!

Microsoft’un yazılımındaki arızadan kaynaklanan ve cuma sabahı dünyanın dört bir yanındaki sistemleri etkileyen küresel kesinti, Rusya ve Çin’de hissedilmedi. Devlet organları, bir kesinti yaşanmadığını duyurdu.

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Küresel Microsoft kesintisi sebebiyle, başta Avrupa, Amerika ve Avustralya’da olmak üzere dünyanın birçok yerinde cuma günü uçuşlar durdu, bankalar ve hastane sistemleri devre dışı kaldı ve bazı medya kuruluşları yayınlarını kesti.

Bu büyük kesinti, dünyanın dört bir yanındaki şirketleri ve hizmetleri etkiledi ve tekelleşen yazılım sağlayıcılara olan bağımlılığı ortaya koydu.

Öte yandan, küresel sistemin dışında kaldığı söylenen Rusya ve Çin’de devlet organları tarafından yapılan açıklamalarda, bu ülkelerde bir sorun yaşanmadığı vurgulandı.

ÇİN VE RUSYA KESİNTİDEN ETKİLENMEDİ

Çin devlet medyası CGTN'ye göre, Çin'in en büyük havayolu şirketi Air China ve diğer büyük havayolları, farklı sistemler kullanılması sebebiyle cuma günü birçok sektördeki operasyonları kesintiye uğratan küresel teknoloji kesintisinden etkilenmedi.

Rusya Dijital İletişim Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki havayolu şirketleri ve bankaların, dünya genelinde uçuşları ve işleri aksatan Microsoft kesintisinden etkilenmediğini belirterek Moskova'nın Batı yaptırımlarına karşı aldığı önlemler, dijital kargaşaya karşı bir kalkan oldu, dedi.

Rusya Dijital İletişim Bakanlığı, devlet haber ajansı TASS tarafından yayınlanan açıklamada, "Şu anda bakanlık, Rus havalimanlarında sistem arızaları olduğuna dair bir rapor almadı" dedi.

Uluslararası seyahat endüstrisinin yanı sıra bazı TV kanalları, bankalar ve sağlık sistemleri cuma sabahından itibaren ABD, Avustralya, Avrupa ve Asya'da devre dışı kaldı.

Microsoft, hizmet sorunlarına yanıt olarak "hafifletici önlemler" aldığını söyledi, ancak bunların küresel kesintilerle bağlantılı olup olmadığı henüz belli değil.

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