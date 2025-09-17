Küresel piyasalar tetikledi: Euro o noktayı geçti!





EURO/DOLAR PARİTESİ DÖRT YILIN ZİRVESİNDE

Euro/dolar paritesindeki uluslararası güçlenmeden destek bulan Euro/TL kuru, 49,09 seviyesinin üzerini test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Rekor denemesinin ardından bir miktar dengelenen parite, an itibarıyla yatay bir seyir izleyerek 48,99 seviyesinden işlem görüyor ve bu düzeyde alıcı bulmaya devam ediyor.Euro/TL kurundaki bu rekor hareketin arkasındaki ana itici güç, Euro’nun dünyanın en yaygın kullanılan para birimi olan ABD doları karşısındaki dikkat çekici performansı oldu. Dünkü işlemlerde 1,1875 seviyesini aşarak dikkatleri üzerine çeken Euro/dolar paritesi, bu seviye ile son dört yılın en yüksek değerine ulaşmıştı.Euro’nun dolar karşısındaki bu güçlü duruşu, uluslararası piyasalardaki değerini artırarak TL gibi gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında da yeni rekorlar kırmasına zemin hazırladı. Haberin yazıldığı anlarda Euro/dolar paritesinde küçük bir kâr satışı gözlemleniyor. Parite, düne kıyasla yüzde 0,1’lik sınırlı bir düşüşle 1,1858 seviyelerinde işlem görmesine rağmen, son yılların en güçlü seviyelerindeki seyrini korumaya devam ediyor.