Samanyolu Haber /Ekonomi / Küresel piyasalar tetikledi: Euro o noktayı geçti! /17 Eylül 2025 15:06

Küresel piyasalar tetikledi: Euro o noktayı geçti!

Küresel piyasalarda ABD doları karşısında son dört yılın en yüksek seviyelerini test eden Euro, TL karşısında da 49,09'un üzerini görerek yeni bir zirveye ulaştı.

SHABER3.COM

Euro/dolar paritesindeki uluslararası güçlenmeden destek bulan Euro/TL kuru, 49,09 seviyesinin üzerini test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Rekor denemesinin ardından bir miktar dengelenen parite, an itibarıyla yatay bir seyir izleyerek 48,99 seviyesinden işlem görüyor ve bu düzeyde alıcı bulmaya devam ediyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ DÖRT YILIN ZİRVESİNDE

Euro/TL kurundaki bu rekor hareketin arkasındaki ana itici güç, Euro’nun dünyanın en yaygın kullanılan para birimi olan ABD doları karşısındaki dikkat çekici performansı oldu. Dünkü işlemlerde 1,1875 seviyesini aşarak dikkatleri üzerine çeken Euro/dolar paritesi, bu seviye ile son dört yılın en yüksek değerine ulaşmıştı.

Euro’nun dolar karşısındaki bu güçlü duruşu, uluslararası piyasalardaki değerini artırarak TL gibi gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında da yeni rekorlar kırmasına zemin hazırladı. Haberin yazıldığı anlarda Euro/dolar paritesinde küçük bir kâr satışı gözlemleniyor. Parite, düne kıyasla yüzde 0,1’lik sınırlı bir düşüşle 1,1858 seviyelerinde işlem görmesine rağmen, son yılların en güçlü seviyelerindeki seyrini korumaya devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küresel piyasalar tetikledi: Euro o noktayı geçti! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:08