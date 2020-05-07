Küresel turizmde çok büyük düşüş bekleniyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü, korona virüsü nedeniyle küresel turizmde yüzde 60 ila 80 arasında düşüş yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Kurumun açıklamasında, küresel turizmin kayıtların tutulmaya başladığı 1950 yılından bu yana en büyük krizini yaşadığı belirtildi.







Madrid merkezli örgüt, 2020’nin ilk üç ayında geçmiş yıllara oranla turizmde yüzde 22 oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Sadece mart ayında bu oranın yüzde 57’ye yükseldiği, en büyük düşüşe Asya ve Avrupa ülkelerinin sahne olduğu belirtildi.





EN İYİ SENARYO YÜZDE 58, EN KÖTÜ İHTİMAL YÜZDE 78





Dünya Turizm Örgütü’nün açıklamasında, düşüşün tam oranının seyahat kısıtlamalarının ne kadar süreceğine bağlı olacağı, en iyi senaryoda bile yüzde 58 oranında daralma beklendiği belirtildi. Kısıtlamaların aralık başı kadar geç bir tarihe dek sürmesi gibi en kötü senaryolardan birindeyse bu oran yüzde 78 olarak hesaplandı.





‘MİLYONLARCA KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR’





Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, “Dünya, benzeri görülmemiş bir sağlık ve ekonomi kriziyle karşı karşıya. Turizm çok ağır yara aldı; ekonominin en çok iş gücü gerektiren sektörlerinden birinde, milyonlarca kişi işsiz kalma riski altında” dedi.





Korona virüsü salgınını kontrol altına almak için dünya çapında havalimanları ve ulusal sınırların kapatılmasından en çok havayolu şirketlerinin etkilendiği, otel grupları, yolcu gemisi işletmecileri ve tur operatörlerinin de zorlandığı biliniyor.





İLK TAHMİN YÜZDE 20-30 BANDINDAYDI





Dünya Turizm Örgütü, salgından önce 2020 yılında küresel turizmde yüzde 3 ila 4 büyüme öngörüyordu. Salgının ilk günlerinde, bu tahmin yüzde 20 ila 30 oranında düşüş beklentisine dönmüştü.