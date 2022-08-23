Kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdı: Erdoğan cephesinde neler oluyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi programına göre bugün Saray'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşecekti. Erdoğan saat 17.00’de Filistin liderini karşılayacak ve akşam yemeği verecekti.







Gelen son dakika bilgisine göre Erdoğan, flaş bir toplantı kararı aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’ne çağırdı. Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.