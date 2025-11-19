Samanyolu Haber /Gündem / Kürşad Yılmaz'ınn nereye gittiği belli oldu /19 Kasım 2025 20:43

Kürşad Yılmaz'ınn nereye gittiği belli oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hakkında 'Kahraman' diye bahsettiği ve yakın zamanda yurt dışına çıkan Kürşad Yılmaz'ın nereye gittiği belli oldu.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıktığı öğrenilen, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilenen Kürşat Yılmaz'ın nereye gittiği ortaya çıktı. Yılmaz, İtalya'nın Milano kentinden paylaşım yaptı.

"MİLANO'DAN SELAMLAR"

Toplu çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Yılmaz paylaşımına, "Gün bugündür, kervan yürüyor... Bu yürüyüşe Allah'tan başka hiçbir güç mani olamaz. Milano'dan tüm dostlara selamlar!" notunu düştü.

TAHLİYE EDİLİNCE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Suç örgütü liderliğinden cezaevinde bulunan Kürşat Yılmaz, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit gibi" suçlar nedeniyle 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 29 Ekim tarihinde gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.

Kürşad Yılmaz yurt dışına gittiKürşad Yılmaz yurt dışına gitti

Kürşat Yılmaz, tahliye olmasının ardından MHP Genel Merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyaret MHP'nin resmi Twitter hesabından "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz... Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" notuyla paylaşıldı.
