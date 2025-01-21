Kürşad Zorlu AKP'ye geçti





"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE ÜLKEMİZE HİZMET YOLUNDA..."

İYİ Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Kürşad Zorlu, AKP'ye katıldı.Partisinin Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu'ya parti rozeti taktı.Bir dönem İYİ Parti Sözcüsü olarak da görev yapan Kürşad Zorlu, 2 Ocak'ta İYİ Parti'den istifa etmişti.Zorlu, AKP'ye katılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bugün şüphesiz ülkemiz, çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla, Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum" ifadesini kullandı.Zorlu, "Bu mukaddes yolculukta, bu inanç ve kararlılıkla daha çok çalışacağıma huzurlarınızda söz veriyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum" dedi.