Samanyolu Haber /Gündem / Kürşat Ayvatoğlu konutu terk etmeme şartıyla serbest /30 Mart 2021 00:56

Kürşat Ayvatoğlu konutu terk etmeme şartıyla serbest

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen ve ikinci defa gözaltına alınan AKP Genel Merkez büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ikinci kez gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest kaldı. Savcılık karara itiraz etti.

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen, AKP Genel Merkez "büro personeli" Kürşat Ayvatoğlu hakkında tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından ev hapsi karar verildi.

Ayvatoğlu ile birlikte toplam 6 şüpheli akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’nde savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Ankara Gazetecisi'nde Alican Uludağ'ın haberine göre, şüphelilerden üçünün Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan kişiler olduğu, kalan ikisinin ise Ayvatoğlu’na kokaini temin eden şüpheliler olduğu öğrenildi.

Ayvatoğlu’nun ilk gözaltına alındığında yaptığı "pudra şekeri" savunmasından çark ettiği ve görüntülerdeki maddenin kokain olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Ayvatoğlu’nun ifadesinde kendisine kokaini satan kişinin de ismini verdiği kaydedildi. Bu şüpheli ifade üzerine gözaltına alındı.

Soruşturma savcısı, ifadeler sonrası, 6 şüpheliyi tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Ayvatoğlu’nun TCK’nın 188. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan uyuşturucu ticareti ile suçlandığı, görüntüleri çeken kişinin ise uyuşturucu kullanmayı özendirmek ile suçlandığı belirtildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat Ayvatoğlu’nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktan itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakma kararına itiraz etti, şu açıklamayı yaptı:

“Başsavcılığımız tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoglu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmiş olup C. Başsavcılığımız tarafından karara karşı derhal itiraz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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