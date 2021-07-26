Kürşat Ayvatoğlu'nun adli tıp raporu ortaya çıktı

Görüntülerinin basına sızmasının ardından “Kokain değil pudra şekeriydi” iddiasında bulunan Kürşat Ayvatoğlu’ya ilişkin hazırlanan rapora göre, incelenen numunenin kokain olduğu belirtildi. Adli Tıp, Ayvatoğlu’nun kanında uyuşturucu madde tespit etti.







Kürşat Ayvatoğlu'dan alınan kan, kıl ve idrar örnekleriyle ilgili inceleme raporu soruşturma dosyasına ulaşıldı. Adli Tıp'ın gönderdiği rapora göre, Ayvatoğlu'ndan alınan numunelerden "uyuşturucu maddesi" çıktı. Savcılık, Ayvatoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlıyor.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Ayvatoğlu, ilk ifadesinde "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" demişti.





Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinde kokain kullandığını kabul etmişti.