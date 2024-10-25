Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye 'Öcalan' desteği: Gerekirse can alıp can vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı üzerine bir suç örgütü liderinden daha destek açıklaması geldi. Suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, MHP liderine destek mesajında "Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz" dedi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:





"Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışı ile ömrünü memleketin birliğine ve huzuruna adayan liderim MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece birkaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Her aldığı karar zamanla anlaşılan ve 15 Temmuz gecesi gibi Türkiye'yi defalarca kritik dönemeçlerden çıkaran liderim Devlet Bahçeli, yeni bir oyun kuruyor. Milletimiz liderimize güveniyor, anlıyor ve izliyor. Türkiye'nin üzerindeki ABD güdümlü PKK terör örgütü de bu topraklardan kökten kazılacaktır. Türkiye'nin üzerine kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz. Boş konuşanlar anlamazlar ama üstüne basa basa bir kez daha vurguluyorum. Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rastgele cümle kurmaz. O cümlede yer alan her harf, vatan, millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun yılmaz Bozkurtlarının hassasiyetine dokunmayın. Saygı değer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çekeriz."







