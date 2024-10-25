Samanyolu Haber /Gündem / Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye 'Öcalan' desteği: Gerekirse can alıp can vereceğiz /25 Ekim 2024 15:41

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye 'Öcalan' desteği: Gerekirse can alıp can vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının ardından suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da destek verdi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı üzerine bir suç örgütü liderinden daha destek açıklaması geldi. Suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, MHP liderine destek mesajında "Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışı ile ömrünü memleketin birliğine ve huzuruna adayan liderim MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece birkaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Her aldığı karar zamanla anlaşılan ve 15 Temmuz gecesi gibi Türkiye'yi defalarca kritik dönemeçlerden çıkaran liderim Devlet Bahçeli, yeni bir oyun kuruyor. Milletimiz liderimize güveniyor, anlıyor ve izliyor. Türkiye'nin üzerindeki ABD güdümlü PKK terör örgütü de bu topraklardan kökten kazılacaktır. Türkiye'nin üzerine kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz. Boş konuşanlar anlamazlar ama üstüne basa basa bir kez daha vurguluyorum. Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rastgele cümle kurmaz.  O cümlede yer alan her harf, vatan, millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun yılmaz Bozkurtlarının hassasiyetine dokunmayın. Saygı değer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çekeriz."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye 'Öcalan' desteği: Gerekirse... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:48:57