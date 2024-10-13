Samanyolu Haber /Dünya / Kursk bölgesi, hem Rusya hem de Ukrayna için stratejik bir önem taşıyor /13 Ekim 2024 14:17

Kursk bölgesi, hem Rusya hem de Ukrayna için stratejik bir önem taşıyor

Kursk bölgesi, 6 Ağustos’tan bu yana yoğun çatışmaların yaşandığı bir alan haline geldi. Taraflar yoğun yığınak yaptı. Daha sert çatışmalar kaçınılmaz gözüküyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

O tarihte Ukrayna güçleri, bölgedeki çok sayıda stratejik yerleşim yerini ele geçirdi.

Bölgedeki durumun ciddiyeti nedeniyle Kursk yerel yönetimi, çatışmaların etkilerini azaltmak ve bölgedeki güvenliği artırmak için acil durum ve federal terörle mücadele rejimleri ilan etti.

Kursk bölgesi valisi Alexey Smirnov, 12 Ağustos itibarıyla 28 yerleşim yerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu açıkladı. Rus kuvvetlerinin, bu bölgedeki Ukrayna birliklerine yönelik çeşitli operasyonlarla karşılık verdiği görülüyor.

Rusya’nın baskısı arttı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini geri püskürtme girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.

Zelensky, Rus birliklerinin Ukrayna’nın pozisyonlarını geriletmek için operasyonlar düzenlediğini ancak Ukrayna kuvvetlerinin belirli mevzilerini koruduğunu belirtti.

Zelensky’nin açıklamaları, Ukrayna’nın pozisyonlarını koruma çabasını vurgularken, Rusya’nın karşı hamleleri bu cephedeki durumu giderek daha karmaşık hale getiriyor ve Ukrayna'nın asker kayıplarını artırıyor ve Donbas bölgesinin savunmasını zorlaştırıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada, Sever grubu tarafından Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin beş karşı saldırısının engellendiğini belirtti. Bu, bölgedeki çatışmaların devam ettiği ve her iki tarafın da kritik stratejik avantajlar kazanmaya çalıştığı bir döneme işaret ediyor.

Çeçen kuvvetlerinin katkısı

Rus ordusunun destekleyici unsurları arasında Çeçen Ahmat kuvvetleri de yer alıyor. Ahmat birliklerinin komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna kontrolündeki 19 yerleşim yerini geri aldığını duyurdu. Bu operasyonlar, bölgedeki Ukrayna güçlerinin kontrolünü kırma ve Rus ordusunun ilerlemesini sağlama amacıyla yürütülüyor.

Kursk bölgesi, hem Rusya hem de Ukrayna için stratejik bir önem taşıyor.

Bölgedeki çatışmalar, sınır güvenliği ve savunma açısından önemli bir konumda bulunuyor.

Ukrayna’nın bu bölgede mevzilerini koruma çabası, aynı zamanda Rusya’nın sınırlarını tehdit eden bir durum olarak öne çıkıyor. Kursk’taki çatışmaların seyri, önümüzdeki günlerde bölgedeki güç dengelerini etkileyebilir.
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