Kursk Bölgesi'nden 76 bin kişi tahliye edildi!

Samanyoluhaber.com - Moskova



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın operasyon merkezi çalışanı Artem Sharov’un TASS’a verdiği bilgiye göre, 4,4 bin kişi geçici barınma merkezlerinde konaklıyor. Kursk Belediye Başkanı Igor Kutsak ise şehir yetkililerinin 16 bin tahliye başvurusunu kabul ettiğini bildirdi. Kutsak, tahliye edilenlerin sayısının her geçen gün arttığını ve insanları hızla yerleştirdiklerini belirtti.



Rusya’nın sekiz bölgesinde yaklaşık 60 geçici barınma merkezi kuruldu ve bu merkezlerin bir kısmı Kursk’a yakın çevrelerde bulunuyor. Ayrıca, 800’e yakın kişi Orel’deki geçici konaklama merkezlerine yerleştirildi, Kursk’ta ise 100 kişilik bir çadır kampı kuruldu.



Konut binasında yangın çıktı



Ukrayna ordusu tarafından Kursk bölgesine düzenlenen füze saldırısı, bir konut binasında yangına neden oldu.



Kursk Bölgesi Vali Vekili Alexey Smirnov’un Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna füzesi hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, ancak enkazı bir binanın üzerine düşerek yangın çıkmasına yol açtı.



Olay yerinde acil durum ekipleri hızla müdahale ederken, saldırı sırasında can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.