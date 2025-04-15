Kursk sınır hattında şiddetli çatışmalar ve Sumi’de roket saldırısında 32 can kaybı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rus ordusu, Kursk bölgesindeki Goronal yerleşimi çevresine ilerledi. Karşılıklı şiddetli çatışmalar olurken, Ukrayna ordusu İHA’lar ve topçu ateşiyle direniş göstermeye çalışıyor.





Kaynaklar, Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin lojistiğini bozmak amacıyla insansız hava araçları (İHA) ve topçu sistemleri kullanarak direndiğini, bölgede yoğun çatışmaların sürdüğünü aktardı.





“Kuzey” grubu, Kursk bölgesinde ilerlemesini sürdürerek Ukrayna Kuvvetleri’ni bölgeden çıkarmayı hedefliyor.





Mart ayında başlayan geniş çaplı Rus saldırısı, daha önce Sudzha şehrinin ve çevresindeki yerleşimlerin ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştı. “Kuzey” grubu, Kursk bölgesinde ilerlemesini sürdürerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni bölgeden çıkarmayı hedefliyor. Bakanlığa göre, bu cephede Ukrayna ordusu 70 binden fazla kayıp verdi.





Rusya, Ukrayna’nın savunma sanayi altyapısına, askeri havaalanına ve hidroportuna hava ve topçu saldırıları düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerinin, askeri havaalanı altyapısının, hidroportun, zırhlı araç onarım ve İHA montaj atölyelerinin, mühimmat ve füze depolarının ve geçici askeri birliklerin konuşlandığı toplam 153 bölgenin vurulduğu bildirildi.





Ayrıca, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinin merkezine düzenlenen füze saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 80’den fazla kişi yaralandı.





Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, saldırının şehrin tam merkezinde gerçekleştiğini doğrularken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi de ölü ve yaralı sayısını teyit etti.





Zelenskiy: “Konuşmalar Bombaları Durdurmaz”





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının ardından ABD ve Avrupa Birliği’ne seslenerek sert bir tepki verilmesini istedi. Zelenskiy, “Konuşmalar hiçbir zaman balistik füzeleri ya da hava bombalarını durdurmadı” diyerek uluslararası desteğin sözde kalmaması gerektiğini belirtti.





Rus medyasına yansıyan haberlere göre saldırı, Sumi Devlet Üniversitesi’nde Ukrayna ordusu için düzenlenen bir ödül törenini hedef aldı. Moskovski Komsomolets gazetesi, törende özellikle Rusya’nın Kursk bölgesine operasyon düzenlediği iddia edilen birliklerin ödüllendirildiğini yazdı. Bazı askeri kaynaklar, törende NATO danışmanlarının da bulunduğunu ve bu saldırının, Ukrayna’nın Rusya sınırına yönelik muhtemel bir karşı saldırısını engellemek amacıyla yapıldığını savundu. Aynı kaynaklara göre Ukrayna ordusunun, sivillerin yoğun olduğu bölgelerde bilinçli olarak konuşlandığı, böylece Rus saldırılarını caydırmaya çalıştığı öne sürüldü.