Kürsüdeki fotoğrafa soruşturma açıldı, hakim izne çıktı





Kadın hakim fotoğrafı 'Perşembe sürprizi' diyerek sosyal medyada paylaşmış, bu durum yargının düştüğü seviyeyi göstermesi açısından anlamlı bulunmuştu.





Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe (19 Eylül) günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.