Samanyolu Haber /Gündem / Kürsüdeki fotoğrafa soruşturma açıldı, hakim izne çıktı /23 Eylül 2019 11:36

Kürsüdeki fotoğrafa soruşturma açıldı, hakim izne çıktı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile kürsüde fotoğraf çektiren ve paylaşan kadın hakim mazeret iznine ayrıldı.

SHABER3.COM

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe (19 Eylül) günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

Kadın hakim fotoğrafı 'Perşembe sürprizi' diyerek sosyal medyada paylaşmış, bu durum yargının düştüğü seviyeyi göstermesi açısından anlamlı bulunmuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kürsüdeki fotoğrafa soruşturma açıldı, hakim izne çıktı Sonraki Haber >>

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

İmanı iz'an haline getirmek

İmanı iz'an haline getirmek

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı

Erdoğan'ın Cuma namazı konvoyu yine olay oldu

Erdoğan'ın Cuma namazı konvoyu yine olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:49