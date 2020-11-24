İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomide ve hukukta reform yapılacağını iddia eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulundu.





"Ne sende bahsettiğin reformları yapacak siyasi irade var ne ekibinde bu reformları hayata geçirecek nitelik var." diyen Akşener, "Kendi koltuğunu kurtarmayı, bu millete reform diye pazarlamayı artık bırak Sayın Erdoğan!" diye seslendi.





AKŞENER: KURT KIŞI GEÇİRİR, FAKAT YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ!





Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Akşener, hükûmetin öğretmenlere verdiği sözleri tutmadığını belirterek, "Buradan iktidardakileri uyarıyorum: Kurt kışı geçirir, fakat yediği ayazı unutmaz. Öğretmenlerimiz de onlara reva gördüğünüz bu 18 yılı hiç ama hiç unutmayacak. Ay sonunu getiremediği için, ek iş yapmak zorunda kalışını, asla unutmayacak." dedi.





"Bu kadar kutsal bir mesleği, mevsimlik işçiliğe çevirenleri, asla unutmayacak. Sözleşmeli öğretmenlik diye bir saçmalık uydurup, onları güvencesiz bırakanları, asla unutmayacak." diyen Akşener, "Çektikleri çileye rağmen, onlara gösteriş meraklısı diyen bakanları, asla unutmayacak. Onlar sizi unuttu, ancak biz unutmayacağız." ifadelerini kullandı.





“İNSANIN SÖYLERKEN BOĞAZI DÜĞÜMLENİYOR"







Ankara, İzmir ve İstanbul’da düşük ve orta gelirli ailelere mensup 3 bin çocukla yapılan araştırmaya atıf yapan Akşener, "Çocukların değiştirmeyi en çok istedikleri şey, adaletsizlik ve eşitsizlik. Ne kadar acı, değil mi? Çocuklarımızın dramı maalesef bununla da bitmiyor. Adli Sicil kayıtlarına göre, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında, son 8 yılda yüzde 29 artış oldu." dedi.





Erdoğan'ın "faiz sebeptir, enflasyon netice" inadından vazgeçmesini isteyen Erdoğan, "Gelin şu 'faiz sebeptir, enflasyon netice' saçmalığını terk edin. Yanlış teşhis, yanlış tedavi demektir. Hastalığı yenmek için, önce teşhisi doğru yapmak lazım. Ne var ki, Sayın Erdoğan hatada ısrar ediyor." tespitinde bulundu.







Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin başladığı 2018 yılı temmuz ayından bu yana vergi gelirinden faize giden paranın arttığını belirten Akşener, "İki yıl önce verginin yüzde 10’u faiz ödemelerine gidiyordu. Bu bile, o zaman yüksek bir orandı. Bugün, milletin bin bir zorlukla ödediği vergilerin, yüzde 20’si bir avuç faiz lobisine gidiyor." dedi.





"ERDOĞAN'IN DAMAT İNADI BİZE 135 MİLYAR LİRAYA MÂL OLDU"





"Yine 2018’de devletin iç ve dış borç toplamı 1 trilyon liraydı. Bugün 1,9 trilyon liraya ulaştı." diyen Akşener, "Son iki yılda, yanlış borçlanma stratejisinin bütçemize maliyeti 135 milyar lira oldu. Yani, Sayın Erdoğan’ın Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve damat (Berat Albayrak) inadı bize 135 milyar liraya mâl oldu." şeklinde konuştu.





AKP lideri Erdoğan'ın bir yandan iki sözün birinde, faiz lobisinden şikâyet ettiğini, diğer yandan faiz lobisine en çok parayı kendisinin kazandırdığını kaydeden Akşener, "Bu iktidar yüzünden her yıl yurt dışına 15 milyar dolar faiz ödüyoruz." dedi.





"REFORM SÖZLERİNİN HİÇBİRİNDE SAMİMİ DEĞİLLER"





Akşener şöyle devam etti: "Bu sistem Türkiye’yi, Türkiye de bu sistemi artık taşıyamıyor. Nitekim, damat gidiyor, dolar düşüyor. Kayınpeder konuşuyor, dolar yine yükseliyor. İktidarın, küçük ortaklarıyla birlikte, ülkemizi soktuğu bu kısır döngü, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz."







Milletin önüne Erdoğan’ın tabiriyle acı reçete konulduğunu ifade eden Akşener, "Şimdi de durumu reform vaatleriyle idare etmeye çalışıyorlar. İlk günden anladık ki çaresizlik içinde yapılan bu açıklamaların hiçbirinde samimi değiller. Ne sende bahsettiğin reformları yapacak siyasi irade var ne ekibinde bu reformları hayata geçirecek nitelik var." dedi.





"MİLLETİN DERDİ TENCERE KAYNATMAK, SENİN DERDİN SARAYDA SEFA SÜRMEK"





Akşener şunları kaydetti: "Sayın Erdoğan, 'Adalette reform' dedin, ertesi gün ana muhalefet partisinin lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) tehdit edildiğinde, sus pus oldunuz. 'Ekonomide reform' dedin, ballı ihalelerle eşi dostu zengin etmeye tam gaz devam ettin. 'Faiz lobisi' dedin, faizleri arttırdınız. 'Döviz lobisi' dedin, Merkez Bankası'nın 100 milyar dolarını çöpe attınız. 'Demokrasi reformu' dedin, tek adam rejimi kurdun."





Akşener, "Milletin derdi tencereyi kaynatmak, senin derdin sarayda sefa sürmek. Kendi koltuğunu kurtarmayı, bu millete reform diye pazarlamayı artık bırak Sayın Erdoğan!" dedi.





"En köklü çözüm partili cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçmektir." diyen Akşener, "En büyük yapısal çözüm, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmektir." ifadelerini kullandı.